Букмекеры назвали шансы «Торпедо» отобрать очки у «Зенита» после отставки Бородюка

21 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Торпедо». Начало – в 17:30 мск.
Шутки кончились. Почему «Зенит» не заметит сопротивления «Торпедо».
Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Москвичи проведут первый матч после ухода Александра Бородюка с поста главного тренера.
Аналитики не сомневаются в действующем чемпионе России: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.18. Успех «Торпедо» оценивается в 21.00. На ничью дают коэффициент 8.80.
Эксперты не сомневаются, что игра в Санкт-Петербурге окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.85.
Если хозяева забьют два и более голов, то сыграет коэффициент 1.22. Гол в исполнении «Торпедо» идёт с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.
На победу «Зенита» с разницей в два и больше мяча выставлен коэффициент 1.50.
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