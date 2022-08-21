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Букмекеры назвали шансы «Торпедо» отобрать очки у «Зенита» после отставки Бородюка

Букмекеры назвали шансы «Торпедо» отобрать очки у «Зенита» после отставки Бородюка
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21 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Торпедо». Начало – в 17:30 мск.

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Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Москвичи проведут первый матч после ухода Александра Бородюка с поста главного тренера.

Аналитики не сомневаются в действующем чемпионе России: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.18. Успех «Торпедо» оценивается в 21.00. На ничью дают коэффициент 8.80.

Эксперты не сомневаются, что игра в Санкт-Петербурге окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.85.

Если хозяева забьют два и более голов, то сыграет коэффициент 1.22. Гол в исполнении «Торпедо» идёт с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

На победу «Зенита» с разницей в два и больше мяча выставлен коэффициент 1.50.

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