«Лилль» — «ПСЖ»: букмекеры назвали шансы парижан потерять очки

21 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» — «ПСЖ». Начало игры запланировано на 21:45 мск.
Прогноз на матч «Лилль» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.20.
Встреча пройдёт на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле. «ПСЖ» начал сезон с двух разгромных побед — над «Клермоном» (5:0) и «Монпелье» (5:2).
Эксперты не сомневаются в действующем чемпионе Франции: поставить на победу «ПСЖ» предлагают с коэффициентом 1.48. Успех «Лилля» оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.
Если «Лилль» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.80. Это примерно 35% вероятности.
Аналитики ждут от игры «Лилля» и «ПСЖ» большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол «ПСЖ» идёт с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.72.
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