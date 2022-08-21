Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат» в шестом туре чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Ахмат».

Прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» с коэффициентом 8.00.

Ставка: тотал матча 2-3 гола за 1.97.

«Есть неприятная тенденция для «Ахмата»: уже пять лет в матчах в Москве против ЦСКА он не забивает. И также есть ещё любопытный тренд между этими командами. В прошлом сезоне ЦСКА в Грозном проиграл 0:2. Но в целом больше трёх мячей в этом противостоянии редко забивается, но и меньше двух тоже. Если брать последние девять матчей, то вариант «2-3 гола» доезжал в семи случаях.



Да, «Ахмат» — команда очень агрессивная, которая может навязать сопернику силу и волю, как это было с тем же «Зенитом». В Грозном он может покусать кого угодно. Но, как мы видели в прошлом туре, и в Подмосковье очень грамотно сыграли, особенно в первом тайме, доминировали.

Во втором тайме с «Химками» были проблемы, поэтому пришлось Талалаеву спуститься вниз и руководить командой от кромки поля. Здесь он вряд ли сразу сядет на трибуну и станет наблюдать за происходящим внизу. Какие-то сюрпризы грозненцы более статусному сопернику приготовят.



ЦСКА будет очень сложно. И нельзя однозначно сказать, что ЦСКА выиграет, даже несмотря на неплохой второй тайм в Петербурге с «Зенитом». А вот вариант «2-3 гола в матче» я бы рассмотрел, раз статистика подсказывает. Ничья 1:1, 2:1 или 2:0 в ту или другую сторону — почему бы и нет?»

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