«Зенит» — «Торпедо»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ 21 августа 2022 года

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт дал прогноз на матч шестого тура чемпионата России «Зенит» — «Торпедо».
Шутки кончились. Почему «Зенит» не заметит сопротивления «Торпедо».
Ставка: «Зенит» забьём минимум три гола за 1.70.
«Торпедо» является одним из главных аутсайдеров чемпионата России. На неделе команда осталась без тренера, спортивного директор и президента.
Понятно, что новые назначения тоже произошли, но многое поменялось. Проблем у москвичей сейчас хватает. Предположить, что в таком положении «Торпедо» сумеет отобрать очки у «Зенита», было бы сложно.
«Зенит» дома играет результативно. Забили три «Крыльям Советов», пять — «Локомотиву», два — ЦСКА. Уверен, что и против «Торпедо» питерцы свою результативную серию должны продолжить. Они способны забить аутсайдеру несколько мячей».
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ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.45.
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