Александр Усик — Энтони Джошуа: результат боя, кто победил, судейские записки

В Джидде (Саудовская Аравия) прошёл боксёрский вечер, главным событием которого стала встреча обладателя титула WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, 35-летнего украинца Александра Усика и экс-чемпиона мира, 32-летнего британца Энтони Джошуа.

Усик высмеял излишнюю эмоциональность Джошуа.

Бой продлился 12 раундов, раздельным решением судей победа была присуждена Александру Усику (113-115, 115-113, 116-112). Украинский спортсмен сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Начало поединка осталось за Джошуа, но с третьего раунда Усик доминировал на ринге. Британец выдал пару мощных раундов ближе к концу боя, однако для победы этого не хватило.

Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу также одержал Усик, выигравший единогласным решением судей.

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