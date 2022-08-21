ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Виктора Гусева на матч 6-го тура РПЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Ахмат».
Прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» с коэффициентом 8.00.
Ставка: «Ахмат» забьёт минимум один гол за 1.54.
«Матч стартует в 15:00 мск, поэтому жаркая погода может внести свои коррективы. У ЦСКА выдался неожиданно мощный старт после провального межсезонья. Владимир Федотов хорошо подготовил команду, пусть и случилось поражение в прошлом туре от «Зенита». Однако оборона подводит армейцев, ведь они пропустили три тура подряд.
«Ахмат» пока проиграл только «Сочи», ещё сыграл вничью (0:0) с «Зенитом», а всем остальным грозненцы неизменно забивали. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счётом 2:0. За всю историю противостояния ЦСКА одержал 29 побед, пять раз победил «Ахмат», три встречи завершились ничейным исходом.
Матч с «Зенитом» показал, как для армейцев важен Карраскаль. Он может сыграть весь матч. Для «Ахмата» важен Бериша, который должен выйти на поле. В четырёх из пяти последних матчей «Ахмата» на выезде неизменно забивали обе команды. Мы знаем, что грозненцы могут проявить характер. ЦСКА не будет легко, поэтому верю в то, что «Ахмат» сумеет забить».
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