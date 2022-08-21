«Зенит» — «Торпедо»: ставка Эдуарда Мора на матч Российской Премьер-Лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Зенит» — «Торпедо» в шестом туре РПЛ.

Шутки кончились. Почему «Зенит» не заметит сопротивления «Торпедо».

Ставка 1: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 мяча за 1.75.

Ставка 2: тотал больше 0.5 мяча после 75-й минуты за 1.62.

«Думаю, что независимо от того, кто возглавил «Торпедо», дома «Зенит» просто разорвёт «Торпедо» в клочья. У питерцев есть всё для этого. Они привыкли быть наверху, а второе место их явно не устраивает.



Пока не будет селекции у «Торпедо», пока не возьмут сильных футболистов, то нечего будет противопоставить «Зениту». Для этого нет ни сил, ни мастерства. Бородюк просто стал заложником ситуации. У «Торпедо» нет и своего преимущества поля, в отличие от того же «Оренбурга» или «Факела», которые также перешли из ФНЛ.



Мне кажется, что «Зенит» просто разорвёт в клочья соперника. На этот матч выбрал две ставки. Во-первых, тотал «Зенита» больше 2.5 мяча. Во-вторых, гол в матче после 75-й минуты. «Торпедо» устанет к концу игры, поэтому хотя бы один гол в концовке получит».

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