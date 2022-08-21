«Лидс» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч 3-го тура АПЛ

Известный телекомментатор и эксперт в английском футболе Александр Елагин поделился прогнозом на матч АПЛ «Лидс» — «Челси».

Прогноз на матч «Лилль» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.20.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.

«После отставки в конце февраля Марсело Бьельсы и назначения на пост главного тренера Джесси Марша «Лидс» с великим трудом сумел сохранить прописку в Премьер-лиге. Команда перед сезоном лишилась двух основных игроков — Филлипса и Рафиньи. Пришедших им на смену игроков равной заменой никак не назовёшь. Однако Марш отлично знает этих футболистов, со многими из которых ранее работал. Тем не менее «Лидс» ещё не терял очки, а это позитивный для них момент.

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При Бьельсе «Лидс» очень много пропускал — 79 голов в прошлом сезоне, больше пропускал только «Норвич». В последних четырёх матчах Бьельсы команда пропустила 17, а забила два. В последних четырёх играх Марша «Лидс» пропустил четыре, но забил семь голов. Чувствуете разницу?



Для «Челси» прошлый сезон выдался очень сложным. Смена владельца, уход ведущих центральных защитников Рюдигера и Кристенсена, невнятная игра форвардов Вернера и Лукаку, травма Канте. Однако новички усилили команды. Кулибали, Кукурелья и Стерлинг внесли в игру команды необходимую свежесть и страсть. Томас Тухель подтвердил свой тренерский класс, завоевав бронзу АПЛ и пробившись в два кубковых финала, в которых, правда, проиграл «Ливерпулю».



На старте нынешнего сезона «Челси» вырвал победу у «Эвертона» с помощью пенальти и сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Хотя в той игре «Челси» в полном праве уповать на невезение и ошибки арбитра. Тухель получил красную карточку и не сможет руководить командой в этой игре. После возвращения «Лидса» в АПЛ соперники провели четыре матча, в трёх из которых победил «Челси», а ещё раз была нулевая ничья. В этих играх забито 12 голов, то есть в среднем по три за игру. Поэтому ожидаю результативный футбол».

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