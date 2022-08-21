ЦСКА — «Ахмат»: прямой эфир, где смотреть онлайн, какой канала покажет, трансляция матча

Сегодня, 21 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Ахмат». Начало – в 15:00 мск.

Прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» с коэффициентом 8.00.

Прямую трансляцию встречи в эфире покажет канал «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех гостей из Грозного оценивается в 4.68. На ничью дают коэффициент 3.84.



Букмекеры сомневаются, что матч 6-го тура РПЛ ЦСКА – «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

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