«Зенит» — «Торпедо»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет

Сегодня, 21 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Торпедо». Начало – в 17:30 мск.

Шутки кончились. Почему «Зенит» не заметит сопротивления «Торпедо».

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Торпедо» оценивается в 18.00. На ничью дают коэффициент 8.80.



Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.85. Если хозяева забьют два гола и более, то сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

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