«Зенит» — «Торпедо»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет

Сегодня, 21 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Торпедо». Начало – в 17:30 мск.
Шутки кончились. Почему «Зенит» не заметит сопротивления «Торпедо».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Торпедо» оценивается в 18.00. На ничью дают коэффициент 8.80.
Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.85. Если хозяева забьют два гола и более, то сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.
Карпин высмеял ростовского министра спорта цитатой из комедии Гайдая.
Зарема раскритиковала Хачатурянца за поддержку «Спартака» перед матчем с «Динамо».
Абаскаль: не жалею, что рассказал о плане на игру с «Динамо».
Президент «Реала» объяснил, почему согласился отпустить Каземиро в «МЮ».
Йоканович: победу над «Спартаком» отпраздную пивом.
- 21 августа 2022
-
16:49
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
10:03
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:19
-
06:00
-
05:32
-
04:53
-
04:08
-
03:24
-
02:47
- 20 августа 2022
-
20:32
-
19:45
-
19:00
-
18:20
-
17:45
-
17:27
-
17:00
-
16:24
-
16:15
-
15:30
-
15:10
-
14:45