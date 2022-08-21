Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Торпедо»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет

«Зенит» — «Торпедо»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет
Комментарии

Сегодня, 21 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Торпедо». Начало – в 17:30 мск.

Шутки кончились. Почему «Зенит» не заметит сопротивления «Торпедо».

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Торпедо» оценивается в 18.00. На ничью дают коэффициент 8.80.

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.85. Если хозяева забьют два гола и более, то сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Карпин высмеял ростовского министра спорта цитатой из комедии Гайдая.

Зарема раскритиковала Хачатурянца за поддержку «Спартака» перед матчем с «Динамо».

Абаскаль: не жалею, что рассказал о плане на игру с «Динамо».

Президент «Реала» объяснил, почему согласился отпустить Каземиро в «МЮ».

Йоканович: победу над «Спартаком» отпраздную пивом.

«Зенит» — «Торпедо». Автозаводцы пожалеют о возвращении в РПЛ «Зенит» — «Торпедо». Автозаводцы пожалеют о возвращении в РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022