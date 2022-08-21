«Краснодар» — «Оренбург»: прямая трансляция, где смотреть онлайн матч, какой канал покажет

Сегодня, 21 августа, состоится матч 6-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург». Начало – в 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 2.89 на матч «Краснодар» — «Оренбург».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Краснодар»: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех оренбуржцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.80.
Букмекеры предполагают, что игра 6-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08. Если забьёт «Краснодар», сыграет коэффициент 1.15. Гол «Оренбурга» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.
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