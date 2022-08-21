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«Аталанта» — «Милан»: где смотреть матч бесплатно, какой канал покажет, онлайн-трансляция

«Аталанта» — «Милан»: где смотреть матч бесплатно, какой канал покажет, онлайн-трансляция
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21 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск.

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Бесплатную онлайн-трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех бергамасков оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

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