«Краснодар» — «Оренбург»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Оренбург».

Прогноз с коэффициентом 2.89 на матч «Краснодар» — «Оренбург».

Ставка: «Краснодар» победит за 1.80.

«Быки» очень даже неплохо выступили в прошлом розыгрыше, да и сейчас у них всего одно поражение от «Спартака» (1:4) в стартовавшем первенстве. Результаты великолепные, учитывая все проблемы с отьездом легионеров, свалившиеся на краснодарский коллектив. Недавно он и у «Динамо» (0:0) очки взял.



По моему мнению, краснодарцам будет достаточно просто в этом матче, всё-таки в них я верю. Да, проблем у коллектива много, однако удалось сохранить рисунок игры. К тому же наличие в составе мотивированных молодых футболистов позволяет рассчитывать на успех.



«Газовики» тоже действуют хорошо, вернувшись в Премьер-Лигу. Тем не менее, игра в обороне оставляет желать лучшего — в среднем два пропущенных мяча за матч. Справедливости ради, оренбуржцы успели одержать две виктории — 1:0 с «Торпедо» и 3:0 с «Уралом».



Думаю, оренбуржцы будут сражаться, но на весь матч их не хватит. По прошлой игре было видно, что потенциал у гостей явно есть, однако они слишком часто теряют концентрацию в обороне. Скорее всего, «Краснодар» этим воспользуется».

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