«Краснодар» – «Оренбург»: ставка Константина Генича на матч шестого тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург».

Прогноз с коэффициентом 2.89 на матч «Краснодар» — «Оренбург».

Ставка: тотал в первом тайме больше 1 мяча за 1.75.

«Последний матч тура пройдёт на юге России. «Краснодар» и «Оренбург» находятся рядом в турнирной таблице. «Оренбург» благодаря двум домашним победам над «Торпедо» и «Уралом» чувствует себя более-менее спокойно в таблице. А у «Краснодара» неплохая серия из трёх матчей без поражений. Два из них Матвей Сафонов сыграл на ноль. И вообще, последние встречи с «Локомотивом» и «Динамо» смотрятся цельными в исполнении «Краснодара». Но при этом обе — не очень яркими в атаке. Всё же «Локомотив» и «Динамо» больше «Краснодар» сдерживали.

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«Оренбург» — команда смелая. Марцел Личка, главный тренер, не раз заявлял, в том числе и в последнем эфире «Коммент. Live», что его команда будет играть в атаку. К тому же сейчас интересные латиноамериканцы у «Оренбурга». И они приедут на красавец-стадион, где будет минимум 25 тысяч болельщиков.



«Краснодар», кстати, в двух последних матчах дома у «Оренбурга» не выигрывал. Я думаю, что «Оренбург» не будет тушеваться и не будет закрываться. Футбол пойдёт скоростной, яркий, причём уже с первых минут.



Я бы взял «тотал 1-го тайма больше 1 мяча» за 1.75. Можно попробовать и просто «верх» по матчу. Коэффициент примерно такой же».

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