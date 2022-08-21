«Атлетико» М — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч с коэффициентом 3.45

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Атлетико» М — «Вильярреал».
Абаскаль: не жалею, что заранее рассказал о плане «Спартака» на игру с «Динамо».
Ставка: победа «Атлетико» в один гол за 3.45.
«В минувшем сезоне «Атлетико» не удержал титул чемпиона Испании – за 38 туров добыл 21 победу и восемь ничьих, которые принесли 71 очко и третью позицию в турнирной таблице. Команда порадовала в атаке, при этом и пропускали подопечные Диего Симеоне непозволительно много.
«Вильярреал» выиграл 16 матчей и 11 встреч завершал миром, что принесло 59 баллов и право сыграть в Лиге конференций. Нельзя не вспомнить успешные выступления соперников в еврокубках. К слову, оба клуба хорошо стартовали в новом сезоне – победили в чемпионате, после чего валенсийцы обыграли в первой игре отбора в групповую стадию ЛКФ хорватский «Хайдук».
Я считаю, что по составу и классу игроков «матрасники» сегодня выглядят более мощно, причём по всем линиям, что может иметь определяющее значение. Скорее всего, Мадрид выиграет, но с минимальной разницей в счёте.
Моя ставка — победа «Атлетико» в один гол за 3.45».
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