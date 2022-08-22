«Волга» — «Рубин»: результат матча Первой лиги, кто победил, какой счёт, кто забил

«Рубин» вырвал победу у «Волги» в матче шестого тура Первой лиги. Игра состоялась в Ульяновске на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске и завершилась со счётом 2:1 в пользу казанцев.

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На 13-й минуте отличился полузащитник «Рубина» Леон Мусаев. В середине первого тайма главный арбитр Игорь Низовцев назначил в ворота казанцев, который реализовал защитник «Волги» Чингиз Магомадов.

Более половины встречи хозяева провели в численном меньшинстве. На 37-й минуте с поля за вторую жёлтую карточку оказался удалён полузащитник Александр Сапета. В компенсированное ко второму тайму время нападающий Джоэль Фамейе принёс «Рубину» победу.



«Рубин» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги. Ульяновская «Волга» с одним баллом располагается на последней, 18-й позиции.

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