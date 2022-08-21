«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата» на матч Ла Лиги

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 2-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона», который пройдёт 21 августа.

Ставка: победа «Барселоны» за 2.15.

В первом туре каталонцы не смогли забить «Райо Вальекано». Да ещё и на «Камп Ноу». Строго говоря, играли вполне нормально. Владели подавляющим преимуществом, создали достаточное количество моментов.

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Но с реализацией совсем не задалось. Вдобавок ко всему вратарь «пчёл» был в ударе: совершил несколько отличных спасений и принёс своей команде ничью. А Хави после финального свистка попросил болельщиков запастись терпением.

Хави наверняка сделал правильные выводы из потери очков. История противостояния с басками полностью на стороне каталонцев — они выиграли пять из семи последних матчей в Сан-Себастьяне. Рекомендуем изучить лобовую победу «Барселоны» с коэффициентом 2.15.



Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут оценить вариант «точный счёт 0:1» за 6.20. Три из 10 последних очных встреч завершились победой «Барселоны» со счётом 1:0. Защита у «Сосьедада» добротная, а сами каталонцы на данной стадии едва ли готовы закидывать авоську крепкому оппоненту.

И всё же разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, а в 1-м туре «Барселоне» явно не повезло. Ждём трудовой победы сине-гранатовых.

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