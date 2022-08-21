«Реал Сосьедад» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона».
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Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола за 3.11.
«В минувшем сезоне «Реал Сосьедад» не удержал титул победителя Кубка и Суперкубка, при этом не сумел порадовать и в турнире Ла Лиги. За 38 туров баски записали на свой счёт 17 побед и 11 ничьих, которые принесли 62 очка и шестое место в турнирной таблице. Такой итог позволит клубу сыграть в Лиге Европы.
На счету «Барселоны» 21 победа и 10 мирных исходов, которые привели коллектив на третье место в турнирной таблице. К слову, каталонцы пропускали по одному мячу в среднем, при этом показали вторую в лиге результативность. Старт в новом турнире принёс нулевую ничью, при этом я не могу понять, как сине-гранатовые с таким составом могли сыграть с таким счётом. Впрочем, скорее всего, в этом есть заслуга «великанов».
Я считаю, что баски являются непростым противником, при этом у Хави есть только одна проблема – кого из звёзд поставить в основной состав. Отдам предпочтение каталонцам, которые могут выиграть исключительно на классе.
Моя ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола за 3.11».
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