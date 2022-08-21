«Реал Сосьедад» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Роналду передумал уходить из «МЮ» после перехода Каземиро.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола за 3.11.

«В минувшем сезоне «Реал Сосьедад» не удержал титул победителя Кубка и Суперкубка, при этом не сумел порадовать и в турнире Ла Лиги. За 38 туров баски записали на свой счёт 17 побед и 11 ничьих, которые принесли 62 очка и шестое место в турнирной таблице. Такой итог позволит клубу сыграть в Лиге Европы.



На счету «Барселоны» 21 победа и 10 мирных исходов, которые привели коллектив на третье место в турнирной таблице. К слову, каталонцы пропускали по одному мячу в среднем, при этом показали вторую в лиге результативность. Старт в новом турнире принёс нулевую ничью, при этом я не могу понять, как сине-гранатовые с таким составом могли сыграть с таким счётом. Впрочем, скорее всего, в этом есть заслуга «великанов».



Я считаю, что баски являются непростым противником, при этом у Хави есть только одна проблема – кого из звёзд поставить в основной состав. Отдам предпочтение каталонцам, которые могут выиграть исключительно на классе.



Моя ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола за 3.11».

Червиченко: пятая победа «Спартака» стала бы перебором.



В «Торино» рассказали, когда Миранчук вернётся на поле.



Цорн объяснил, почему «Локомотив» не интересовался Дзюбой и Оздоевым.



Салах: все в «Ливерпуле» очень взволнованы.



Валерий Баринов: игроков «Локомотива» надо почаще запирать на базе.