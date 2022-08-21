ЦСКА — «Ахмат»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт, кто забил

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Владимира Федотова.
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На встрече работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.
В первом тайме ЦСКА отличился трижды за шесть минут. С 29-й по 35-ю минуту по разу отличились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль.
Ещё до перерыва «Ахмат» сократил отставание усилиями Мохамеда Конате. На исходе часа игры Бернард Бериша забил второй мяч в ворота ЦСКА. Спастись грозненцам не удалось: на 78-й минуте Хесус Медина установил окончательный счёт — 4:2.
В активе ЦСКА 13 очков в шести матчах чемпионата России. «Ахмат» набрал восемь баллов.
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