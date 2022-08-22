«Зенит» — «Торпедо»: результат матча РПЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Зенит» сломил сопротивление «Торпедо» в матче шестого тура чемпионата России. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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Встреча завершилась со счётом 2:0. Сине-бело-голубые имели внушительное территориальное преимущество, но москвичи долгое время удерживали вничью.

Эта игра стала первой для «Торпедо» после ухода Александра Бородюка с поста главного тренера. Наставником автозаводцев стал Николай Савичев.

Первый гол на 84-й минуте забил нападающий клуба из Санкт-Петербурга Иван Сергеев. Через три минуты бразилец Малком удвоил преимущество подопечных Сергея Семака.



«Зенит» набрал 14 в шести матчах чемпионата России и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Торпедо» с одним баллом находится на 15-й позиции.

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