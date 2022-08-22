«Лидс» — «Челси»: результат матча чемпионата Англии, кто победил, какой счёт, кто забил

«Челси» сенсационно проиграл «Лидс Юнайтед» в матче третьего тура чемпионата Англии. Игра состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе.

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На 33-й минуте Бренден Ааронсон вывел «Лидс» вперёд, а ещё через четыре минуты Родриго укрепил удвоил преимущество «павлинов», голевую передачу выполнил Джек Харрисон.

В середине второго тайма Харрисон оформил дубль, результативный пас на счету Родриго. Лондонский клуб заканчивал встречу в меньшинстве: на 84-й минуте защитник Калиду Кулибали получил вторую жёлтую карточку и покинул поля.



«Лидс» набрал семь очков в трёх турах английской Премьер-лиги, в активе «Челси» четыре балла. В четвёртом туре лондонцы сыграют против «Лестера», а «Лидс» на выезде сойдётся с «Брайтоном».

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