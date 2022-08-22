Эксперты оценили шансы «Манчестер Юнайтед» не проиграть «Ливерпулю» в матче АПЛ

22 августа в Манчестере пройдёт матч 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд». «МЮ» начал сезон с двух поражений, «Ливерпуль» — с двух ничьих.

Явным фаворитом считается команда Юргена Клоппа: поставить на победу «Ливерпуля» предлагаются с коэффициентом 1.67. Успех «МЮ» оценивается в 5.33. На ничью дают коэффициент 4.69.

Если «Манчестер Юнайтед» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.35.

Аналитики ждут от игры «МЮ» и «Ливерпуля» большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.54.

Если забьют футболисты «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 1.37. Гол «Ливерпуля» идёт с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Где покажут матч «МЮ» — «Ливерпуль».

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