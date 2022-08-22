«Рома» — «Кремонезе»: букмекеры оценили шансы команды Жозе Моуринью

22 августа в Риме пройдёт матч 2-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Кремонезе». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Почему «Рома» легко обыграет «Кремонезе» в чемпионате Италии.
Игра состоится на стадионе «Олимпико». В первом туре римляне одержали победу, а «Кремонезе» потерпел поражение.
Аналитики не сомневаются в подопечных Жозе Моуринью: поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 1.28. Успех «Кремонезе» оценивается в 13.00. На ничью дают коэффициент 6.50.
Эксперты ждут высокой результативности от игры в Риме: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.35.
Если забьют римляне, сыграет мизерный коэффициент 1.05. Гол «Кремонезе» идёт с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17.
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