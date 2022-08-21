«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который пройдёт 22 августа.

Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.37.

Оба клуба на старте сезона сильно разочаровали. Но есть нюанс. У «Ливерпуля» нет поражений — вроде бы не так плохо. Да только два очка в двух матчах — явно не то, на что рассчитывали подопечные Юргена Клоппа.

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По качеству футбола полным разочарованием стала только встреча с «Фулхэмом». Во 2-м туре с «Кристал Пэлас» откровенно не повезло. Смотрелись заметно лучше, не сломались после пропущенного мяча и дурацкого удаления Нуньеса, отыгрались, имели шансы забить второй гол. Не сложилось.

Строго говоря, ничего непоправимого не случилось. «Челси» на старте сезона не впечатляет, а «Манчестер Сити» в 3-м туре потерял очки с «Ньюкаслом». Надо только обыграть «МЮ» — и расклад станет более чем рабочим. Без осечек пока идёт лишь «Арсенал».

А вот у «дьяволов» всё совсем грустно. Два поражения с общим счётом 1:6 от клубов с откровенно скромными (по меркам АПЛ, естественно) возможностями — это жуть. Неудивительно, что на победу манкунианцев букмекеры дают коэффициенты выше 5.00. Даром что играть будут на «Олд Траффорд».

Впрочем, позитив у «МЮ» наконец-то появился. Каземиро уже близко! С «Ливерпулем» опорник не сыграет, но этот трансфер однозначно добавит команде настроения. Сага с Роналду, похоже, тоже близка к завершению. Разобраться с неопределённостью — уже большое дело. Дальше должно быть лучше.

Коэффициент 2.37 на 1Х выглядит завышенным. Нет, дело не в том, что «МЮ» на самом деле хорош. Просто у «Ливерпуля» огромное количество травм и дисквалификация Нуньеса. Думается, свой максимум мерсисайдцы не покажут и близко — слишком много проблем в составе. А это значит, что шансы зацепиться у подопечных тен Хага появятся.

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