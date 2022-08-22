«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Англии. Игра состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк»и завершилась со счётом 3:3.

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На пятой минуте полузащитник Илкай Гюндоган с передачи Бернарду Силвы вывел «горожан» вперёд. На исходе получаса игры форвард «Ньюкасла» Мигель Альмирон провёл ответный мяч после паса Аллана Сент-Максимена. На 39-й минуте Сент-Максимен снова отдал голевую передачу – на этот раз на Каллума Уилсона.



На 54-й минуте Киран Триппьер увеличил преимущество «Ньюкасла». Спустя шесть минут Эрлинг Холанд забил второй гол «горожан» после передачи Родри, а в середине второго тайма Бернарду Силва сделал счёт равным. Голевой пас выполнил Кевин Де Брёйне — 3:3.

На 75-й минуте матча Киран Триппьер получил прямую красную карточку, однако после просмотра VAR арбитр изменил решение и ограничился жёлтой карточкой.

«Манчестер Сити» набрал семь очков в трёх турах АПЛ, на счету «Ньюкасла» пять баллов.

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