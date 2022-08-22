«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.61.
«Центральный матч тура в АПЛ обещает быть напряжённым. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» находится после двух туров на последнем месте с общей разницей голов 1:6. Хуже всего для команды то, что пока непонятно, за счёт чего команда сможет снова выигрывать.
Где покажут матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Новичков, кроме Эриксена, нет, у тренера не получается донести свои идеи до футболистов. На взгляд тен Хага, не все игроки полностью выкладываются. После последнего матча команду завезли на базу и заставили добежать те километры, которые они не добежали в игре. Тренер бросает в ход последние методы. Также непонятная история с Роналду. Всё это не может не нервировать игроков и команду.
«Ливерпуль» сделал две ничьи, тоже не лучший результат. Но там проблемы объективные. Очень много травмированных, и они потихоньку возвращаются в строй. В последнем матче с «Фулхэмом» Нуньес получил глупую красную карточку, подвёл команду и «Ливерпуль» не смог победить.
Всё это одноразовые пробелы, а не следствие какого-то глубокого кризиса. Поэтому думаю, что против «МЮ» «Ливерпуль» покажет очень хорошую игру и победит», — сказал Мор.
Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Президент «Реала» объяснил, почему согласился отпустить Каземиро в «МЮ».
Салах: все в «Ливерпуле» очень взволнованы.
«Бавария» забила 20 голов в четырёх матчах после ухода Левандовского.
Семак: буду с удовольствием следить за Дзюбой и Ракицким в Турции.
Турнирная таблица РПЛ после 6-го тура.
- 22 августа 2022
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:28
-
06:00
-
05:18
-
04:27
-
03:38
-
02:49
- 21 августа 2022
-
21:30
-
20:00
-
19:50
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:49
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
10:03
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:19
-
06:00