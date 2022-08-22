«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.61.



«Центральный матч тура в АПЛ обещает быть напряжённым. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» находится после двух туров на последнем месте с общей разницей голов 1:6. Хуже всего для команды то, что пока непонятно, за счёт чего команда сможет снова выигрывать.

Где покажут матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Новичков, кроме Эриксена, нет, у тренера не получается донести свои идеи до футболистов. На взгляд тен Хага, не все игроки полностью выкладываются. После последнего матча команду завезли на базу и заставили добежать те километры, которые они не добежали в игре. Тренер бросает в ход последние методы. Также непонятная история с Роналду. Всё это не может не нервировать игроков и команду.



«Ливерпуль» сделал две ничьи, тоже не лучший результат. Но там проблемы объективные. Очень много травмированных, и они потихоньку возвращаются в строй. В последнем матче с «Фулхэмом» Нуньес получил глупую красную карточку, подвёл команду и «Ливерпуль» не смог победить.



Всё это одноразовые пробелы, а не следствие какого-то глубокого кризиса. Поэтому думаю, что против «МЮ» «Ливерпуль» покажет очень хорошую игру и победит», — сказал Мор.



Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

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