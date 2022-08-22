«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Наливайко на матч 3-го тура АПЛ

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся в 3-м туре английской Премьер-лиги. Команды сыграют в понедельник, организовав главный матч тура, в котором сойдутся главные неудачники старта сезона АПЛ.

Александр Елагин дал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

По своим меркам обе команды жутко начали этот чемпионат. «Ливерпуль» идёт без побед, дважды сыграв вничью. Ну а «Юнайтед» допустил два поражения, одно из которых – от «Брентфорда», с очень крупным счётом.

Но самое удивительное то, насколько «МЮ» отдалился по уровню от «Ливерпуля», поскольку чистая победа «красных дьяволов», которые сыграют дома, идёт в линиях букмекеров с коэффициентом больше пятёрки. Для сравнения – победа «Ливерпуля» котируется в районе 1.60.



Очевидно, что к очному противостоянию обе команды подходят с проблемами. Каземиро, который переходит в «МЮ», пропустит этот матч, а проблемы в центре поля есть что у тен Хага, что у Клоппа.



Полагаю, что соперники будут использовать эти проблемы. Поэтому в этом матче мне кажется верной ставка на обмен голами. Коэффициент такого исхода небольшой, но в моём понимании это очевидный верняк», — сказал Наливайко.



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