«МЮ» — «Ливерпуль»: ставка Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль» в рамках 3-го тура АПЛ.



Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.43.



«На «Олд Траффорд» приезжает «Ливерпуль» в тяжёлом состоянии. Дело не только в старте чемпионата, а дело в проблемах с основным составом. Пять человек основного состава травмированы.

Александр Елагин дал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Кто будет играть сейчас — большой вопрос. Понятно, что Салах, Диас, но кто ещё? Успеет ли восстановиться Фирмино, может, будет Эллиотт, но точно не Нуньес, вы знаете — у него удаление. Ван Дейк не в оптимальной форме, и по нынешней форме команды действительно много вопросов.



«МЮ» — это вообще полный провал. Команда занимает 20-е место, и впереди вторая игра дома после провала в матче с «Брайтоном». В то же время огромное количество слухов циркулирует вокруг «МЮ», в том числе и продажа клуба, и новые футболисты.



Однако перекос коэффициента, когда на победу «МЮ» в родных стенах дают 5, а на то, что не проиграет, — 2,34, это, конечно, очень сильно. Игроки могут сплотиться вокруг главного тренера.

Очередное поражение не будет совсем уж катастрофой, но большой неприятностью, поэтому команда и наставник лягут костьми, чтобы снова не проиграть, поэтому ставка на 1Х — это то что доктор прописал», — сказал Казанский.



Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».



Где покажут матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Василий Уткин сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Президент «Реала» объяснил, почему согласился отпустить Каземиро в «МЮ».



Салах: все в «Ливерпуле» очень взволнованы.



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