«МЮ» — «Ливерпуль»: ставка Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль» в рамках 3-го тура АПЛ.
Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.43.
«На «Олд Траффорд» приезжает «Ливерпуль» в тяжёлом состоянии. Дело не только в старте чемпионата, а дело в проблемах с основным составом. Пять человек основного состава травмированы.
Александр Елагин дал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Кто будет играть сейчас — большой вопрос. Понятно, что Салах, Диас, но кто ещё? Успеет ли восстановиться Фирмино, может, будет Эллиотт, но точно не Нуньес, вы знаете — у него удаление. Ван Дейк не в оптимальной форме, и по нынешней форме команды действительно много вопросов.
«МЮ» — это вообще полный провал. Команда занимает 20-е место, и впереди вторая игра дома после провала в матче с «Брайтоном». В то же время огромное количество слухов циркулирует вокруг «МЮ», в том числе и продажа клуба, и новые футболисты.
Однако перекос коэффициента, когда на победу «МЮ» в родных стенах дают 5, а на то, что не проиграет, — 2,34, это, конечно, очень сильно. Игроки могут сплотиться вокруг главного тренера.
Очередное поражение не будет совсем уж катастрофой, но большой неприятностью, поэтому команда и наставник лягут костьми, чтобы снова не проиграть, поэтому ставка на 1Х — это то что доктор прописал», — сказал Казанский.
Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Где покажут матч «МЮ» — «Ливерпуль».
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