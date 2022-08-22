«Рома» — «Кремонезе»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Серии А «Рома» — «Кремонезе», который состоится 22 августа.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.94.

«Рома» завершила прошлый сезон на шестой строчке турнирной таблицы. Семь очков отделили «волков» от границ зоны Лиги чемпионов. Зато Жозе Моуринью принёс долгожданный трофей!

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Да, всего лишь Лига конференций (1:0 с «Фейеноордом» в финале). Но «Рома» в последние годы совсем отвыкла побеждать. Трансферная кампания получилась как минимум интересной, будущее Пауло Дибалы видится одной из главных интриг сезона во всём чемпионате Италии. А вот Жоржиньо Вейналдум уже успел получить травму и угодить в лазарет.



Неделю назад «Рома» играла на выезде с «Салернитаной». Несмотря на превосходство в классе, подопечные Жозе Моуринью не стремились подолгу владеть мячом. Зато делали это довольно конкретно. Нанесли 20 ударов по воротам при 48% владения. Правда, лишь пять ударов пришлись в створ.

Единственный гол Бриана Кристанте помог «волкам» начать сезон с минимальной победы, хотя моментов увеличить преимущество было достаточно. Не самый зрелищный футбол, зато три очка взяты. Это главное.



«Кремонезе», впервые за 27 лет поднявшийся в Серию А, в матче с «Фиорентиной» проявил характер. Контролируя мяч лишь 25,4% игрового времени, подопечные Массимилиано Альвини нашли моменты для взятия ворот, сперва поймав соперника на контратаке, а затем реализовав стандарт (угловой). За очки не зацепились, но запомнились.

Пожалуй, расклад очевиден. «Рома» явно сильнее и будет очевидным фаворитом на своём поле. А «Кремонезе» при всех проблемах в обороне способен ответить. Благо в центре обороны у Моуринью по-прежнему проблемы. Мы бы выбирали между тоталом больше и «обе забьют».

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