«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на игру 3-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на игру 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (+1) за 1.86.
«Вывеска просто грандиозная. Это одно из самых принципиальных противостояний в европейском футболе. На эти два клуба приходятся 39 чемпионских титулов, 20 Кубков Англии и девять трофеев обладателей Лиги чемпионов.
Василий Уткин сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Нынешний сезон «Манчестер Юнайтед» начал очень плохо. После победы над «Ливерпулем» в товарищеском матче со счётом 4:0 казалось, что с приходом на пост главного тренера Эрика тен Хага придут наконец-то счастливые времена.
Однако сначала случился тревожный звонок в матче с «Брайтоном» (1:2), превратившийся в похоронный звон в игре с «Брентфордом» — 0:4. В третий раз в эпоху АПЛ «Манчестер Юнайтед» пропустил четыре гола в первом тайме. «Манчестер Юнайтед» во второй раз в эпоху Премьер-лиги занимает последнее место после двух туров сезона.
В первый раз это случилось в дебютном сезоне Премьер-лиги. Тен Хаг стал всего лишь вторым тренером в истории клуба, стартовавшим с двух поражений подряд. В третьем туре он может повторить антирекорд и проиграть снова.
«Ливерпуль» тоже не может быть довольным стартом в АПЛ. В стартовом туре он не смог добиться победы над «Фулхэмом». Во втором туре тоже не было особой радости – ничья с неуступчивым «Кристал Пэлас». Ту встречу мерсисайдцы заканчивали в меньшинстве. Был удалён Дарвин Нуньес, которого дисквалифицировали на три матча. Клопп был в ярости и заметил, что Нуньес оказался неправ, пусть его и спровоцировали.
Гостевая серия мерсисайдцев без поражений составляет уже 10 матчей в рамках АПЛ. Однако я предлагаю рискнуть и поставить на плюсовую фору хозяев», — сказал Елагин.
Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
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