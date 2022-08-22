«МЮ» — «Ливерпуль»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.61.
«Всю неделю в социальных сетях травят «Манчестер Юнайтед», показывая темнокожего болельщика. Он держит пиво, расплёскивая его на себя. Якобы это болельщик «красных дьяволов» перед матчем с красными.
Александр Елагин дал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль» стартовал на удивление неважно. Он расписал всего лишь две ничьи. И все пытаются понять, что произошло с командой Клоппа. Это поиск нового баланса в атаке, творческий кризис или просто неудачный старт.
Два очка в двух матчах – вроде бы не катастрофический результат, но отставание от «Сити» и «Арсенала» – уже четыре пункта. А мы помним, как на финише прошлого сезона соперники шли плечо к плечу. И такой отрыв сейчас — уже большой.
Несмотря на упорные противостояния в прошлом, «Манчестер Юнайтед» должен капитулировать. Новый тренер оказался в сложнейшей ситуации. Ребус с Роналду, игрой в атаке. И так получается, что два великих английских клуба сходятся лицом к лицу в тот момент, когда они в шаге от того, чтобы все сказали: это не осечки, это – кризис.
«Ливерпуль» выглядит лучше. Он должен выиграть. Я бы поставил на то, что команды забьют более 3 мячей. Мне кажется, с проблемами «Манчестер Юнайтед» в обороне и под давлением трибун мы должны увидеть что-то экстраординарное», — сказал Казаков.
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Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
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