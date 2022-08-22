«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на встречу АПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 2.36.



«Это противостояние для меня является главным в английском футболе. У команд более 130 трофеев на двоих. Однако у «Манчестер Юнайтед» просто страшный старт.

Василий Уткин сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Команда занимает последнее место, потерпев два поражения. Однако «Ливерпуль» дважды сыграл вничью и тоже ещё не выигрывал.



С «Манчестер Юнайтед» происходит что-то катастрофическое. Руководство клуба судорожно пытается подписать новых игроков. Не самая понятная ситуация с Криштиану Роналду и его положением в команде. У «Манчестер Юнайтед» нет игры, но это, конечно, раненый зверь.

«Манчестер Юнайтед» не проиграл в 14 из 18 последних матчей с «Ливерпулем» на своём поле. «Ливерпуль» не забивал более одного гола в шести из восьми последних выездных игр АПЛ с «Манчестер Юнайтед».



Никакой трагедии в организации игры «Ливерпуля» нет. Просто нелепые ошибки в обороне. Не могу сказать, что «Ливерпуль» играл слабо. Не сыграет из-за дисквалификации Нуньес. В предыдущем чемпионате «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» 0:5 на своём поле, а на «Энфилде» мерсисайдцы победили со счётом 4:0. Последняя победа манкунианцев над «Ливерпулем» в АПЛ случилась в марте 2018 года.



На одних весах – нынешняя слабость «Манчестер Юнайтед». На других весах – то, что «Ливерпулю» играть на чужом поле, а команда Клоппа ещё не побеждала в этом сезоне Премьер-лиги. Исходя из всех этих факторов, верю, что хозяева сумеют наконец набрать очки», — сказал Гусев.



Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».



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