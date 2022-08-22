«Сампдория» — «Ювентус»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Серии А «Сампдория» — «Ювентус», который пройдёт в Генуе 22 августа.

Ставка: «обе забьют — нет» за 1.80.

«Сампдории» откровенно не повезло с календарём на старте сезона. В первых шести турах зубастых соперников хватает — «Юве», «Лацио» и «Милан», например. С «Аталантой» генуэзцы уже сыграли, тот матч им наверняка захочется поскорее забыть.

Где покажут матч «Сампдория» — «Ювентус».

С такими соперниками «Сампа» рискует с ходу засесть в зоне вылета и заставить своих болельщиков понервничать. С «Аталантой» много владели мячом, вроде бы боролись до последних минут, но итог печален — 0:2 в родных стенах.



«Юве» начал с того, что уверенно разделался с «Сассуоло», сумев погасить все атакующие потуги соперника. Аллегри показал, как хорошо он умеет подстраиваться под оппонента, который стремится играть вперёд. Впрочем, с «Сампой» придётся придумывать что-то другое.



Даже дома против «Юве» генуэзцы не станут рисковать. Тут гостям придётся брать инициативу в свои руки. Аллегри ни в коем случае не забудет про оборону, так что велик шанс увидеть очень скучный матч, в котором не будет много голов и одна из команд, скорее всего, забить не сумеет.

На это и поставим, благо коэффициент очень приличный — 1.80. Вариант посмелее — победа «Ювентуса» всухую, здесь коэффициент ощутимо выше — 2.60.

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