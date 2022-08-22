«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Тимура Журавеля на игру чемпионата Англии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль» в рамках 3-го тура АПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.62.
«Нам предстоит сделать прогноз на классику английского футбола. «МЮ» сыграет против «Ливерпуля».
Василий Уткин сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Тут есть несколько ловушек. Первая — это то, что всё негативное, что есть в футбольном мире, сейчас сосредоточено вокруг «МЮ». Пришёл новый тренер, сделал кучу изменений с расстановкой, с тактикой, но ничего пока не работает. Изначально тренер хотел, чтобы Роналду остался, но сейчас готов отпустить его. Как итог — два поражения, причём есть крупное. В общем, один сплошной негатив.
Не сказать, что у «Ливерпуля» много позитива. Красные растеряли очки, дважды сыграв вничью, да ещё и Нуньес удалился в матче с «Кристал Пэлас». Но с точки зрения построения и стадии развития нынешний «Ливерпуль», конечно же, выше «МЮ». Если игроки не будут валять дурака, то вполне могут и обыграть «МЮ».
С другой стороны, может быть, «МЮ» за счёт имени, за счёт домашних стен и может создать что-то и бросить вызов этому «Ливерпулю». Как правило, простые и обычные ставки не доходят.
Однозначность в раскладах: «МЮ» — плох, а «Ливерпуль» пока остаётся «Ливерпулем», вот всё это меня пугает. Но я всё же пойду по простому пути. «Ливерпуль», может, и не совсем уверенно, может быть, со счётом 1:0, но всё же выиграет. Это будет символично, в том смысле, что свою первую победу «Ливерпуль» одержит над «МЮ». Просто красные сильнее», — сказал Журавель.
Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Где покажут матч «МЮ» — «Ливерпуль».
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