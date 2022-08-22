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«МЮ» — «Ливерпуль»: ставка Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ в Манчестере

«МЮ» — «Ливерпуль»: ставка Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ в Манчестере
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «МЮ» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 1.5 за 1.76.

«Уже много чего сказано и обсуждено об игре «МЮ». Уже понятно, что из себя представляет эта команда, если не видели, то посмотрите первый тайм в матче с «Брентфордом». «МЮ» тогда играл так, что если бы это было в РПЛ, то все думали бы, что команда сдаёт игру или сливает тренера. В случае с «МЮ» это всё же как минимум не первый вариант.

Масса проблем у команды, причём во всех линиях. Как выяснилось, и во вратарской позиции. Главная проблема в том, что и было с начала прошлого сезона, – в матче с «Брентфордом» игроки «МЮ» пробуждали меньше всего и сделали наименьшее количество ускорений. Это говорит о том, что команда не бьётся, вперёд не идёт. Необходимо начинать решать все эти проблемы, но если это и будет начато делать, то вряд ли в матче с «Ливерпулем», который против такого соперника должен выстрелить и сыграть на своих козырях.

У «Ливерпуля» пока ноль побед. Но что касается козырей, то больше всего ударов мерсисайдцы нанесли за два тура в АПЛ, больше всего перехватов и отборов на чужой половине поля. Что касается функциональной подготовки, то тут всё в порядке, но есть проблемы с нападением. Не будет Нуньеса. Фирмино, скорее всего, не восстановился Жота.

У Клоппа, по сути, некем и усиливаться со скамейки запасных. Придётся играть теми, кто есть. Возможно, Эллиотту придётся менять позицию по ходу игры или в самом начале.

Несмотря на это, предположу, что «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» сыграет на своём максимуме. Извинится перед болельщиками и одержит первую победу в сезоне.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл соперника с суммарным счётом 9:0. На «Олд Траффорд» тогда красные выиграли со счётом 5:0. Сейчас вряд ли будет такая же победа, но с манкунианцами «Ливерпуль» разделается», — сказал Петросьян.

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