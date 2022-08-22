«Сампдория» — «Ювентус»: Серия А, 2-й тур, смотреть матч онлайн, ставки и прогнозы

22 августа пройдёт матч 2-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.



Почему игра «Ювентуса» и «Сампдории» получится скучной.



Игра пройдёт в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». В 1-м туре «Ювентус» одержал победу, а «Сампдория» потерпела поражение.



Эксперты отдают явное преимущество подопечным Массимилиано Аллегри: поставить на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.65. Успех генуэзцев идёт за 5.92. Ставки на ничью принимаются за 4.00.



Аналитики не уверены, что голов окажется много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94.



Если забьёт «Ювентус», сыграет коэффициент 1.67. Гол «Сампдории» идёт с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.



Где покажут матч «Сампдория» — «Ювентус».

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