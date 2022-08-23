СКА — «Северсталь»: эксперты назвали фаворита матча Турнира имени Пучкова

23 августа пройдёт матч Турнира имени Николая Пучкова СКА — «Северсталь». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Овечкин, Кучеров и Капризов признаны лучшими крайними нападающими НХЛ.
Игра состоится на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Соперники готовятся к старту регулярного чемпионата КХЛ.
Эксперты не сомневаются в СКА: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех череповчан идёт за 4.94. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.65.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60.
Заключить пари на «обе забьют в каждом периоде» предлагается с коэффициентом 12.50. На гол в пустые ворота дают 2.90, на гол в численном меньшинстве — 7.00. Победа СКА с форой (-1.5) идёт за 2.10.
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