СКА — «Северсталь»: эксперты назвали фаворита матча Турнира имени Пучкова

23 августа пройдёт матч Турнира имени Николая Пучкова СКА — «Северсталь». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Овечкин, Кучеров и Капризов признаны лучшими крайними нападающими НХЛ.

Игра состоится на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Соперники готовятся к старту регулярного чемпионата КХЛ.

Эксперты не сомневаются в СКА: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех череповчан идёт за 4.94. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.65.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60.

Заключить пари на «обе забьют в каждом периоде» предлагается с коэффициентом 12.50. На гол в пустые ворота дают 2.90, на гол в численном меньшинстве — 7.00. Победа СКА с форой (-1.5) идёт за 2.10.

Романов подписал трёхлетний контракт с «Айлендерс».

Президент «Ак Барса»: в этом году к нам будет много внимания.

Почему Сергей Фёдоров приведёт ЦСКА к уверенной победе над «Спартаком».

Виталий Давыдов: сейчас канадцы посмеиваются над российским хоккеем.