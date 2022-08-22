«Бенфика» — «Динамо Киев»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на ответный матч решающего раунда квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо Киев». Игра состоится 23 августа.

Ставка: обе забьют — нет за 1.75.

Найти интригу в этой паре можно только при очень большом желании. Киевское «Динамо» уже морально готовится к групповому этапу Лиги Европы, что, с учётом всех данных, не так уж плохо. «Штурм» прошли, «Фенербахче» прошли — уже дело. 0:2 на своём поле с португальцами — слишком большая фора.

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Предпосылок для прохода в групповую стадию Лиги чемпионов не видно – уж слишком хороша и почти безупречна «Бенфика» при Роджере Шмидте. Немецкий тренер и португальский клуб нашли друг друга. «Бенфика» выиграла все пять предсезонных спаррингов с общим счётом 17:5, а затем перенесла результаты на официальные встречи.

Пять побед из пяти возможных, разница голов — 14:2. Сумасшедшая эффективность! Любопытно, что лишь дважды выиграли с разницей в один гол. В остальных случаях всё было уверенно. Между прочим, на победу «Бенфики» с форой (-1.5) дают коэффициент 1.97.



Мирча Луческу вынужден играть от обороны и ставить на контратаки. В предыдущих раундах получалось, с «Бенфикой» неделю назад не срослось. Хорош в воротах Георгий Бущан. Но на одной обороне чуда в гостях не сделаешь.

Так что ожидаем, что необходимость раскрываться сыграет злую шутку с «Динамо». Примечательно, что во всех семи очных матчах между «Динамо» и «Бенфикой» не было такого, чтобы забивали обе команды. Коэффициент на «обе забьют – нет» составляет 1.75. Тоже добротный вариант.

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