«Бенфика» — «Динамо» Киев: прогноз Дениса Наливайко на матч отбора Лиги чемпионов

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо» Киев.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.18.



«Бенфика» в первой игре выиграла довольно уверенно со счётом 2:0. Здесь, как мне кажется, уже всё решено. «Орлы» слишком сильны для этого киевского «Динамо».

Почему киевское «Динамо» не попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.

Безусловно, киевляне будут биться. Разница в классе и результат первой игры позволит «Бенфике» играть без давления. Всё может измениться, если вдруг гости сумеют отличиться.



Не думаю, что эта встреча будет слишком результативной. Хозяева должны взять игру под свой контроль. Подопечные Мирчи Луческу в отборочном раунде Лиги чемпионов, нельзя сказать, что здорово комбинируют и действуют первым номером. У меня есть два предложения для вас. Берите тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1.67.

Мне кажется, что это супербезопасная ставка, да ещё и со страховкой. Хотите рискнуть, тогда играйте тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом чуть выше двойки. Как по мне, то в этой встрече нужно искать низ», — сказал Наливайко.

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