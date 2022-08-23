«МЮ» — «Ливерпуль»: результат матча АПЛ, кто выиграл, какой счёт, как сыграл Роналду

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль». Игра состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Итоговый счёт — 2:1 в пользу «красных дьяволов». Подопечные Эрика тен Хага одержали первую победу в сезоне.

На 16-й минуте после нескольких передач в касание мяч оказался в центре штрафной, Джейдон Санчо разобрался Джеймсом Милнером и отправил мяч в угол ворот. В дебюте второго тайма Антони Марсьяль с центра поля выполнил передачу на ход Маркусу Рашфорду, тот ворвался в штрафную и поразил ближний угол.

На 81-й минуте Мохамед Салах сократил отставание «Ливерпуля», однако уйти от поражения гостям не удалось.



Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел на замену на 86-й минуте, результативными действиями не отметился.



«Манчестер Юнайтед» набрал три очка, клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» с двумя баллами идёт 16-м.

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