«Норвич» — «Борнмут»: прогноз Дениса Наливайко на матч Кубка лиги

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч второго раунда Кубка лиги «Норвич» – «Борнмут».
Ставка: обе забьют за 1.74.
«Норвич» играет в Чемпионшипе, а «Борнмут» играет в Премьер-лиге. Обе команды на самом деле очень похожи из-за того, что очень плохо начали этот сезон.
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У «Норвича» мало что получается в атаке, несмотря на довольно неплохой состав. Команда мало креативит и создаёт небольшое количество моментов.
«Борнмут» после первых трёх туров главный кандидат на вылет в АПЛ. Пока, конечно, рано об этом говорить, но по игре это явно слабейшая из команд. Кубок лиги – здесь меньше ответственности.
Думаю, что эти соперники могут быть друг для друга довольно удобными. Делаю ставку на обе команды забьют», — сказал Наливайко.
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