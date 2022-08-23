«Бенфика» — «Динамо» Киев: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на второй матч финала квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Бенфика» — «Динамо» Киев.



Ставка: «Бенфика» выиграет и не пропустит за 2.06.



«Исход этого матча, на мой взгляд, предрешён. Я сразу предлагаю поставить на сухую победу «Бенфики». Потому что первая игра оставила абсолютное убеждение, что португальцы намного сильнее.

Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».

Конечно, мы видели, как недавно у «Динамо» был похожий камбэк. Когда команда не забивала в первой игре, но потом переломила ход противостояния.



Только «Бенфика» – это слишком опытный боец. Она очень хорошо укомплектована. Исходя из текущей формы команд, мне кажется, что эта ставка выглядит рабочей. Я бы даже назвал её 100-процентной», — сказал Казаков.



Почему киевское «Динамо» провалится в Португалии.



Дзюба стал лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Фенербахче».



Сесар Навас оценил шансы Абаскаля привести «Спартак» к чемпионству.



Тен Хаг: Роналду вписывался в любую команду. Почему не сможет сейчас?



Моуринью назвал подонками обвинивших молодого игрока в травме Вейналдума.



Каземиро дал первое интервью в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».