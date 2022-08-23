«Бенфика» — «Динамо» Киев: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на второй матч финала квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Бенфика» — «Динамо» Киев.
Ставка: «Бенфика» выиграет и не пропустит за 2.06.
«Исход этого матча, на мой взгляд, предрешён. Я сразу предлагаю поставить на сухую победу «Бенфики». Потому что первая игра оставила абсолютное убеждение, что португальцы намного сильнее.
Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».
Конечно, мы видели, как недавно у «Динамо» был похожий камбэк. Когда команда не забивала в первой игре, но потом переломила ход противостояния.
Только «Бенфика» – это слишком опытный боец. Она очень хорошо укомплектована. Исходя из текущей формы команд, мне кажется, что эта ставка выглядит рабочей. Я бы даже назвал её 100-процентной», — сказал Казаков.
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