«Бенфика» — «Динамо» Киев: ставка Алексея Гасилина на игру квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Европы в составе России U-17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» Киев.
Ставка: победа «Бенфики» и ТБ 2.5 за 1.97.
«На первый матч я давал прогноз, и он успешно сыграл. Как я уже говорил, команда из Лиссабона очень сильна и добилась победы в первом матче со счётом 2:0. «Бенфике» у себя дома будет играть ещё проще. Преимущество, полученное в рамках первой встречи противостояния, позволяет комфортно себя чувствовать. Можно сказать, что команда уже одной ногой находится на стадии группового этапа. Португальцы многие годы зарабатывают на подготовке и продаже игроков и призовых от еврокубков. Такой шанс они вряд ли упустят. Хозяева при поддержке своих болельщиков будут играть на победу, делая ставку на атаку.
Большой проблемой для «Динамо» является участие в небольшом количестве матчей в этом сезоне. Команда играет только в еврокубках, из-за чего сказывается недостаток игровой практики. В первом матче киевляне огрызались, но это были лишь эпизодические моменты. «Бенфика» уже в первом тайме забила два мяча и спокойно доиграла матч, обеспечив себя комфортным преимуществом. Я уже выделял молодого Рамоса. Он смог отличиться в последней игре. Думаю, что он забьёт в грядущем противостоянии. Его конкурент — это Яремчук. Для него этот матч очень важен. Роман должен доказать главному тренеру, что он является игроком основы. В первой встрече украинец получил всего лишь 30 минут игрового времени. Играю ставку победа «Бенфики» и тотал больше 2.5 гола», — сказал Гасилин.
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