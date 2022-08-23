Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бенфика» — «Динамо» Киев: ставка Алексея Гасилина на игру квалификации Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Динамо» Киев: ставка Алексея Гасилина на игру квалификации Лиги чемпионов
Комментарии

Чемпион Европы в составе России U-17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» Киев.

Ставка: победа «Бенфики» и ТБ 2.5 за 1.97.

«На первый матч я давал прогноз, и он успешно сыграл. Как я уже говорил, команда из Лиссабона очень сильна и добилась победы в первом матче со счётом 2:0. «Бенфике» у себя дома будет играть ещё проще. Преимущество, полученное в рамках первой встречи противостояния, позволяет комфортно себя чувствовать. Можно сказать, что команда уже одной ногой находится на стадии группового этапа. Португальцы многие годы зарабатывают на подготовке и продаже игроков и призовых от еврокубков. Такой шанс они вряд ли упустят. Хозяева при поддержке своих болельщиков будут играть на победу, делая ставку на атаку.

Большой проблемой для «Динамо» является участие в небольшом количестве матчей в этом сезоне. Команда играет только в еврокубках, из-за чего сказывается недостаток игровой практики. В первом матче киевляне огрызались, но это были лишь эпизодические моменты. «Бенфика» уже в первом тайме забила два мяча и спокойно доиграла матч, обеспечив себя комфортным преимуществом. Я уже выделял молодого Рамоса. Он смог отличиться в последней игре. Думаю, что он забьёт в грядущем противостоянии. Его конкурент — это Яремчук. Для него этот матч очень важен. Роман должен доказать главному тренеру, что он является игроком основы. В первой встрече украинец получил всего лишь 30 минут игрового времени. Играю ставку победа «Бенфики» и тотал больше 2.5 гола», — сказал Гасилин.

Почему киевское «Динамо» провалится в Португалии.

Дзюба стал лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Фенербахче».

Шалимов: руководство «Урала» могло поступить чуть по-другому.

Сесар Навас оценил шансы Абаскаля привести «Спартак» к чемпионству.

Тен Хаг: Роналду вписывался в любую команду. Почему не сможет сейчас?

Моуринью назвал подонками обвинивших молодого игрока в травме Вейналдума.

Каземиро дал первое интервью в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

«Бенфика» — «Динамо» Киев. Украинцам светит только Лига Европы «Бенфика» — «Динамо» Киев. Украинцам светит только Лига Европы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022