«Трактор» — «Металлург»: эксперты назвали фаворита матча Кубка губернатора

24 августа пройдёт матч Кубка губернатора Челябинской области «Трактор» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
Чего ждать от матча «Трактор» — «Металлург» в Магнитогорске.
Игра состоится в Челябинске. В нынешнее межсезонье «Трактор» уже выиграл Мемориал имени Ивана Ромазана.
Эксперты отдают предпочтение «Трактору»: поставить на победу челябинцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.13. Успех магнитогорцев идёт за 2.76. Ничья по итогам трёх периодов доступна за 4.20.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34.
Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно с коэффициентом 3.20, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.55. На гол в пустые ворота дают 3.00.
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