ЦСКА — «Спартак»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Московский ЦСКА разгромил «Спартак» в товарищеском матче со счётом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2). Игра состоялась в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Прогноз на матч Кубка Губернатора Челябинской области «Трактор» — «Металлург».

В составе красно-синих по разу отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов, Даррен Диц, Максим Мамин и Сергей Плотников. У «Спартака» голами отметились Захар Арзамасцев, Шейн Принс и Данила Квартальнов.



Подопечные Сергея Фёдорова откроют новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 1 сентября, сыграв в матче за Кубок Открытия с магнитогорским «Металлургом». «Спартак» проведёт первый матч сезона дома, приняв хабаровский «Амур» (2 сентября).



ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале армейцы сломили сопротивление «Металлурга» в семи матчах.

Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» снова начали матч с массовой драки.

Макинрой: может, на игру Даниила Медведева влияет ситуация на Украине.

Бывший вратарь «Рейнджерс» перешёл в «Торпедо».

Президент «Ак Барса» обратился к команде перед стартом сезона КХЛ.



Фетисов: надо возвращать Россию в турниры или закрывать спорт.

СКА разгромил «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге.