ЦСКА — «Спартак»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Московский ЦСКА разгромил «Спартак» в товарищеском матче со счётом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2). Игра состоялась в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
Прогноз на матч Кубка Губернатора Челябинской области «Трактор» — «Металлург».
В составе красно-синих по разу отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов, Даррен Диц, Максим Мамин и Сергей Плотников. У «Спартака» голами отметились Захар Арзамасцев, Шейн Принс и Данила Квартальнов.
Подопечные Сергея Фёдорова откроют новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 1 сентября, сыграв в матче за Кубок Открытия с магнитогорским «Металлургом». «Спартак» проведёт первый матч сезона дома, приняв хабаровский «Амур» (2 сентября).
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале армейцы сломили сопротивление «Металлурга» в семи матчах.
Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» снова начали матч с массовой драки.
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