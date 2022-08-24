«Транмир» — «Ньюкасл»: прогноз Ивана Млечного на матч Кубка лиги

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС Иван Млечный дал прогноз на матч второго раунда Кубка лиги «Транмир» — «Ньюкасл».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.



«Кубок Англии тоже начинает набирать свои обороты, и наконец-то начинается этап, в котором участвуют команды из АПЛ. Сейчас хочется поговорить про встречу «Транмир» – «Ньюкасл». Давайте разбираться!

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«Транмир» — это команда из четвёртого по меркам Англии дивизиона. Причём даже там после пяти туров клуб идет на 17-м месте. Но всё же выход в 1/32 финала и попадание на команду АПЛ для них является праздником. Этим и славятся английские Кубки.

В 1/64 «Транмир» прошёл команду из третьей по меркам Англии лиги, причём уж точно нельзя сказать, что игра далась легко. Волевая победа по пенальти при условии, что «Транмир» проигрывал после первого тайма со счётом 0:2 и отыгрался только лишь на 90+3-й минуте. В общем, это праздник, но не более.



«Ньюкасл» сейчас даёт бой абсолютно всем. Совсем недавно сыграли вничью с «Манчестер Сити» со счётом 3:3. Но в целом отталкиваться от матчей АПЛ нет смысла. Все мы с вами знаем, что основной состав на таких стадиях не играет и «Ньюкасл» выйдет на поле уж точно не главными силами. Игровую практику получат очень много футболистов, но в любом случае все эти игроки выше классом, чем их соперники.



В целом у «Ньюкасла» нет проблем с реализацией, но это у основы в матчах АПЛ. Кубковые матчи часто преподносят сюрпризы, и я думаю, что этот матч может стать таким. Такие команды, как «Транмир», выходят на такие стадии, веря в свой проход, и будут пытаться сохранить свои ворота в неприкосновенности, поэтому большого количества голов от этого матча ждать не приходится. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5. Удачи!» — сказал Млечный.

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