Джан Марко Морони — Андреа Кольярини: прогноз Игоря Панкова на матч квалификации US Open

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч квалификации US Open Джан Марко Морони — Андреа Кольярини.



Ставка: победа Кольярини за 3.00.



«Не самый примечательный матч в первом квалификационном раунде Открытого чемпионата США привлекает своё внимание коэффициентами в первую очередь. Даже чисто по рейтингу Морони и Кольярини расположились недалеко друг от друга (240-я и 211-я позиции соответственно). Оба соперника на харде играют по большим праздникам и имеют отрицательную статистику побед и поражений. Профильное покрытие для них грунт.



В целом по сезону немного лучше выступает Кольярини, хотя с учётом всех матчей у него, как и у Морони, отрицательная статистика. Стоит отметить, что Андреа на харде на одном из челленджеров сумел пробиться в четвертьфинал, на грунте у него в активе два проигранных финала. У Морони был один успешный грунтовый челлленджер с выходом в финал.



На последних турнирах оба не блистали, чтобы можно было говорить о серьёзном преимуществе кого-то из них. Остаётся добавить, что в единственной личной встрече победу одержал Кольярини. Пожалуй, стоит в этой паре проверить ставку на выигрыш андердога», — сказал Панков.