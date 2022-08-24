Джан Марко Морони — Андреа Кольярини: прогноз Игоря Панкова на матч квалификации US Open

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч квалификации US Open Джан Марко Морони — Андреа Кольярини.
Ставка: победа Кольярини за 3.00.
«Не самый примечательный матч в первом квалификационном раунде Открытого чемпионата США привлекает своё внимание коэффициентами в первую очередь. Даже чисто по рейтингу Морони и Кольярини расположились недалеко друг от друга (240-я и 211-я позиции соответственно). Оба соперника на харде играют по большим праздникам и имеют отрицательную статистику побед и поражений. Профильное покрытие для них грунт.
В целом по сезону немного лучше выступает Кольярини, хотя с учётом всех матчей у него, как и у Морони, отрицательная статистика. Стоит отметить, что Андреа на харде на одном из челленджеров сумел пробиться в четвертьфинал, на грунте у него в активе два проигранных финала. У Морони был один успешный грунтовый челлленджер с выходом в финал.
На последних турнирах оба не блистали, чтобы можно было говорить о серьёзном преимуществе кого-то из них. Остаётся добавить, что в единственной личной встрече победу одержал Кольярини. Пожалуй, стоит в этой паре проверить ставку на выигрыш андердога», — сказал Панков.
- 24 августа 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:32
-
06:00
-
05:18
-
04:29
-
02:58
- 23 августа 2022
-
19:56
-
19:00
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:14
-
07:00
-
06:29
-
06:00
-
05:18
-
04:29
- 22 августа 2022
-
21:36
-
20:23
-
19:00