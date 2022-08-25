ЦСКА — «Динамо»: эксперты назвали фаворита матча Кубка мэра Москвы

25 августа состоится матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало игры запланировано на 18:00 мск.

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Предсезонный турнир традиционно проходит в Москве в конце августа. Он завершает подготовку команд к старту регулярного чемпионата КХЛ.

Эксперты считают явным фаворитом действующего обладателя Кубка Гагарина. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.58, а успех «Динамо» по итогам 60 минут идёт за 4.27. На ничью после 60 минут дают 5.55.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.44.

Победа ЦСКА с форой (-1.5 шайбы) идёт за 2.17. Если «Динамо» выиграет с форой (+1.5), зайдёт коэффициент 1.75.

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