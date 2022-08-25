«Трабзонспор» — «Копенгаген»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто выиграл

В Турции состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между местным «Трабзонспором» и датским «Копенгагеном».

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

Игра состоялась на стадионе «Медикал Парк Арена» в Трабзоне. Забитых голов зрители не увидели — 0:0.

По итогам противостояния в групповой этап Лиги чемпионов пробились скандинавы, так как первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Копенгагена». «Трабзонспор» продолжит борьбу на групповой стадии Лиги Европы.



Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов, которой руководил Данни Маккели.

Турецкий клуб имел солидное игровое преимущество. «Трабзонспор» совершил 18 ударов против шести попыток у «Копенгагена». Кроме того, действующий чемпион Турции владел мячом 63% игрового времени.

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