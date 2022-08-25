Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов — 2022/2023

Вчера, 24 августа, определились последние участники группового этапа Лиги чемпионов — 2022/2023. Ими стали загребское «Динамо», «Копенгаген» и «Рейнджерс». Они попали в четвёртую корзину. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

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Аналитики считают главным претендентом на победу «Манчестер Сити». Поставить на английский клуб можно с коэффициентом 3.80. За 6.50 можно сделать ставку на успех «Ливерпуля», а шансы «ПСЖ» оценили коэффициентом 7.00. Замыкает топ-4 «Бавария», на неё предлагают коэффициент 8.00.



Победа «Барселоны» и «Реала» оценивается одинаковым коэффициентом 13.00. За 15.00 можно сделать ставку на «Челси», а за 18.00 — на «Тоттенхэм». Шансы «Интера» эксперты оценили котировкой 25.00, а на «Ювентус» дают 30.00.



Вероятность того, что победит «Атлетико», аналитики оценили цифрой 35.00. За 50.00 можно поставить на «Милан», а за 60.00 — на «Аякс».



Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт сегодня, 25 августа, в Стамбуле. Начало — в 19:00 мск.

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